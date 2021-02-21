Российские дзюдоисты завоевали четыре медали на турнире в Тель-Авиве

Сборная России по дзюдо завоевала четыре награды на турнире мировой серии «Большой шлем» в израильском Тель-Авиве.

Серебро завоевал чемпион Европы Тамерлан Башаев в весовой категории свыше 100 кг, в финале он уступил представителю Грузии Геле Заалишвили.

Бронзовыми призёрами стали Рамазан Абдулаев (до 60 кг), Аслан Лаппинагов (до 81 кг) и Нияз Ильясов (до 100 кг).

Турниры мировой серии «Большой шлем» входят в число квалификационных к Олимпийским играм в Токио. Следующий турнир состоится в Ташкенте с 5 по 7 марта.

Ранее сообщалось, что дзюдоисты сборной России завоевали пять медалей на турнире серии «Мастерс».