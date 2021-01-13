Дзюдоисты сборной России завоевали пять медалей на турнире серии «Мастерс»

Дзюдоисты российской национальной команды стали обладателями пяти наград на итоговом турнире серии «Мастерс», который состоялся в Дохе.

В активе россиян две серебряные и три бронзовые медали. Инал Тасоев стал обладателем серебряной медали в весовой категории свыше 100 кг, уступив в финале французу Тедди Ринеру. В весовой категории до 100 кг бронзовым призёром стал Арман Адамян, одолев нидерландца Симеона Катарину.

Мадина Таймазова выиграла серебряную медаль в весе до 70 кг, а Альберт Огузов (до 60 кг) и Арам Григорян (до 66 кг) — бронзовые.

Ранее российский дзюдоист Роберт Мшвидобадзе стал чемпионом Европы.