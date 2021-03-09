Определены участники чемпионата России по ММА от Москвы и Санкт-Петербурга

Стали известны участники чемпионата России по смешанным единоборствам 2021 года от Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба Союза MMA России, обладателями путёвок на чемпионат России от Москвы стали Елисей Винаков, Ильяс Магомедов, Магомед Магомедов, Аскерхан Магомедов, Муслим Гульбамаитов, Магомедхабиб Рамазанов, Шамиль Гаджимагомедов, Муртазали Исаков и Ислам Каримов. Они победили в первенстве столицы в своих весовых категориях.

Санкт-Петербург на ЧР представят Рабазан Ильясов, Рамазан Гаирбеков, Марат Самедов, Шайдихан Хамамедов, Гаирбек Далгатов, Даниял Муртазалиев, Махмуд Махмудов, Али Алиев и Заурбек Магомедов.

В этом году чемпионат России среди мужчин и женщин пройдёт 27—31 мая в Кемерове.