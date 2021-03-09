Норвегия не подала апелляцию по дисквалификации Клебо в марафоне на ЧМ

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Норвегия пока не подала апелляцию на решение жюри дисквалифицировать норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Норвегия не подала апелляцию по дисквалификации Клебо в марафоне на ЧМ
  • Reuters

«Мы помним о крайнем сроке подачи апелляции. Это 9 марта, 16:30 (18:30 мск). Сейчас идёт процесс сбора данных. Будем ли использовать историю с Лампич? У меня нет комментариев для прессы по этому вопросу», — приводит слова спортивного директора сборной Норвегии Эспена Бьервига Dagbladet.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне российский лыжник Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский лыжник — Эмиль Иверсен.

Ранее сообщалось, что Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине.

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