Назван состав сборной Швеции на заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам
- Reuters
Как сообщает официальный сайт Федерации лыжных видов спорта Швеции, в составе мужской команды выступят Йенс Бурман, Карл Вестберг, Вильям Порома, Бьёрн Сандстрём, Оскар Свенссон и Юхан Хегстрём.
В составе женской команды — Эбба Андерссон, Майя Дальквист, Шарлотт Калла, Фрида Карлссон, Эмма Рибом, Линн Сван, Йонна Сундлинг и Йоханна Хагстрём.
Отметим, что в программе заключительного этапа Кубка мира — масс-старт на 15 км классикой и марафон на 50 км свободным стилем.
Этап Кубка мира пройдёт с 13 по 14 марта.
Ранее сообщалось, что Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине.