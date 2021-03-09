Назван состав сборной Швеции на заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам

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Стал известен состав национальной команды Швеции на заключительный в нынешнем сезоне этап Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине.
Назван состав сборной Швеции на заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам
  • Reuters

Как сообщает официальный сайт Федерации лыжных видов спорта Швеции, в составе мужской команды выступят Йенс Бурман, Карл Вестберг, Вильям Порома, Бьёрн Сандстрём, Оскар Свенссон и Юхан Хегстрём.

В составе женской команды — Эбба Андерссон, Майя Дальквист, Шарлотт Калла, Фрида Карлссон, Эмма Рибом, Линн Сван, Йонна Сундлинг и Йоханна Хагстрём.

Отметим, что в программе заключительного этапа Кубка мира — масс-старт на 15 км классикой и марафон на 50 км свободным стилем.

Этап Кубка мира пройдёт с 13 по 14 марта.

Ранее сообщалось, что Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине.

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