Назван состав сборной Швеции на заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам

Стал известен состав национальной команды Швеции на заключительный в нынешнем сезоне этап Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине.

Как сообщает официальный сайт Федерации лыжных видов спорта Швеции, в составе мужской команды выступят Йенс Бурман, Карл Вестберг, Вильям Порома, Бьёрн Сандстрём, Оскар Свенссон и Юхан Хегстрём.

В составе женской команды — Эбба Андерссон, Майя Дальквист, Шарлотт Калла, Фрида Карлссон, Эмма Рибом, Линн Сван, Йонна Сундлинг и Йоханна Хагстрём.

Отметим, что в программе заключительного этапа Кубка мира — масс-старт на 15 км классикой и марафон на 50 км свободным стилем.

Этап Кубка мира пройдёт с 13 по 14 марта.

Ранее сообщалось, что Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине.