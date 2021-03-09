Скончался главный тренер клуба МХЛ «Красная армия» Александр Левицкий

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Главный тренер клуба Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Красная армия» Александр Левицкий умер в возрасте 56 лет.
Скончался главный тренер клуба МХЛ «Красная армия» Александр Левицкий
  • ©cska-hockey.ru

«Хоккейный клуб ЦСКА выражает свои искренние соболезнования родным и близким Александра Георгиевича. Мы скорбим вместе с вами. Надеемся, что «Красная Армия» в этом году сможет поднять над головой Кубок Харламова и посвятить его памяти Александра Георгиевича», — сообщает пресс-служба клуба.

Александр Левицкий работал в хоккейной школе ЦСКА с 2006 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА укрепил своё преимущество в серии плей-офф КХЛ со «Спартаком».

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