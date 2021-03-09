Скончался главный тренер клуба МХЛ «Красная армия» Александр Левицкий
- ©cska-hockey.ru
«Хоккейный клуб ЦСКА выражает свои искренние соболезнования родным и близким Александра Георгиевича. Мы скорбим вместе с вами. Надеемся, что «Красная Армия» в этом году сможет поднять над головой Кубок Харламова и посвятить его памяти Александра Георгиевича», — сообщает пресс-служба клуба.
Александр Левицкий работал в хоккейной школе ЦСКА с 2006 года.
Ранее сообщалось, что ЦСКА укрепил своё преимущество в серии плей-офф КХЛ со «Спартаком».