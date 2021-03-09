Бывший игрок «Зенита» назвал Ловрена и Сантоса клоунами за эпизод с голом Макарова
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«Сколько в месяц зарабатывают эти два иностранца — хорват Ловрен и бразилец Сантос? Наверное, больше, чем весь «Рубин». Но Денис Макаров делает этих защитников, как клоунов. Сначала трижды обыгрывает Ловрена, потом прицельно пробивает из-под Сантоса», — приводит слова Герасимца «Спорт уик-энд».
Бывший нападающий задаётся вопросом, зачем «Зениту» нужны легионеры за такие деньги.
«Возникает вопрос — зачем «Зениту» нужны легионеры за такие деньги, если они в добавленное время вдвоём упускают одного нападающего, чей гол может аукнуться в конце чемпионата?» — добавил он.
Ранее сообщалось, что полузащитнику «Рубина» Мусаеву наложили десять швов после матча с «Зенитом».