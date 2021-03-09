Бывший игрок «Зенита» назвал Ловрена и Сантоса клоунами за эпизод с голом Макарова

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Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец раскритиковал действия защитников петербургской команды Деяна Ловрена и Дугласа Сантоса в эпизоде со вторым пропущенным голом в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином» (1:2) от полузащитника казанцев Дениса Макарова.
Бывший игрок «Зенита» назвал Ловрена и Сантоса клоунами за эпизод с голом Макарова
  • ©rubin-kazan.ru

«Сколько в месяц зарабатывают эти два иностранца — хорват Ловрен и бразилец Сантос? Наверное, больше, чем весь «Рубин». Но Денис Макаров делает этих защитников, как клоунов. Сначала трижды обыгрывает Ловрена, потом прицельно пробивает из-под Сантоса», — приводит слова Герасимца «Спорт уик-энд».

Бывший нападающий задаётся вопросом, зачем «Зениту» нужны легионеры за такие деньги.

«Возникает вопрос — зачем «Зениту» нужны легионеры за такие деньги, если они в добавленное время вдвоём упускают одного нападающего, чей гол может аукнуться в конце чемпионата?» — добавил он.

Ранее сообщалось, что полузащитнику «Рубина» Мусаеву наложили десять швов после матча с «Зенитом».

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