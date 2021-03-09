Норвежский историк назвал Большунова и Клебо неудачниками

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Норвежский историк лыжных гонок Тор Готас подвёл итоги марафона на 50 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Норвежский историк назвал Большунова и Клебо неудачниками
  • Reuters
  • © Fredrik Sandberg/TT News Agency

«Итог марафона получился невыгодным для всех сторон. Клебо выиграл, но был дисквалифицирован, Большунов не смог победить, а стал лишь вторым, Иверсен получил золото, но сам говорит, что его не заслуживает», — приводит слова Готаса NRK.

Историк отмечает, что Большунов и Клебо не любят проигрывать.

«Большунов и Клебо — плохие парни и неудачники в воскресенье. Но их как раз за это и любят, потому что они никогда не любят проигрывать», — добавил он.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский лыжник — Эмиль Иверсен.

Ранее сообщалось, что Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине.

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