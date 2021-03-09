Норвежский историк удивлён дисквалификацией Клебо

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Норвежский историк лыжных гонок Тор Готас высказался по поводу инцидента между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо в марафоне на 50 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Норвежский историк удивлён дисквалификацией Клебо
  • Reuters
  • © Lehtikuva/Markku Ulander

«Я пообщался с некоторыми людьми и по-прежнему удивлён, что такое произошло. Никто не помнит, чтобы в истории чемпионатов мира или Олимпийских игр в лыжных гонках был дисквалифицирован победитель», — приводит слова Готаса NRK.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский лыжник — Эмиль Иверсен.

Ранее сообщалось, что Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине.

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