Отец Клебо назвал величайшее спортивное достижение сына за всю карьеру

Хокун Клебо, отец норвежца Йоханнеса Клебо, высказался по поводу инцидента между россиянином Александром Большуновым и своим сыном в марафоне на 50 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Бесчисленные отзывы и поддержка отовсюду пошли Йоханнесу на пользу. Мы поняли, что лыжная семья и преданность людей намного больше, чем любой из нас мог себе представить и не забываем об этой 50-километровой дистанции, которая является величайшим спортивным достижением Йоханнеса за всю его карьеру», — приводит слова Хокуна Клебо Nettavisen.

Хокун Клебо отмечает, что его сын разочарован.

«Думаю, ему понадобится много времени, чтобы избавиться от разочарования», — добавил он.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский лыжник — Эмиль Иверсен.

Ранее сообщалось, что Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине.