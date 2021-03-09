Клебо выступит на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине
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Как сообщает официальный сайт Федерации лыжных видов спорта Норвегии, в составе мужской команды выступят Харальд Эстберг Амундсен, Пол Голберг, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Эрик Вальнес, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Даниель Сток, Ханс Кристер Холунд и Йон Рольф Скамо Хопе.
В составе женской команды — Хедда Эстберг Амундсен, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг, Анне Кьерсти Кальво, Анна Свендсен, Maрте Сканес, Хелене Марие Фоссесхолм, Рагниль Хага.
Отметим, что в программе заключительного этапа Кубка мира — масс-старт на 15 км классикой и марафон на 50 км свободным стилем.
Напомним, что этап Кубка мира пройдет с 13 по 14 марта.
Ранее сообщалось, что Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине.