Клебо выступит на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине

Стал известен состав национальной команды Норвегии на заключительный в нынешнем сезоне этап Кубка мира в швейцарском Энгадине.

Как сообщает официальный сайт Федерации лыжных видов спорта Норвегии, в составе мужской команды выступят Харальд Эстберг Амундсен, Пол Голберг, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Эрик Вальнес, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Даниель Сток, Ханс Кристер Холунд и Йон Рольф Скамо Хопе.

В составе женской команды — Хедда Эстберг Амундсен, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг, Анне Кьерсти Кальво, Анна Свендсен, Maрте Сканес, Хелене Марие Фоссесхолм, Рагниль Хага.

Отметим, что в программе заключительного этапа Кубка мира — масс-старт на 15 км классикой и марафон на 50 км свободным стилем.

Напомним, что этап Кубка мира пройдет с 13 по 14 марта.

Ранее сообщалось, что Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине.