УЕФА дисквалифицировал судью, который спровоцировал расистский скандал в матче ЛЧ «ПСЖ» — «Истанбул»
- Reuters
Резервный арбитр того матча Себастьян Колцеску назвал ассистента главного тренера турецкой команды Пьера Вебо negru, что означает «чёрный» на румынском языке. Игроки обеих команд сочли это расистским оскорблением и ушли в раздевалки, отказавшись возвращаться на поле. Матч был доигран на следующий день и завершился победой «ПСЖ» со счётом 5:1.
По итогам расследования УЕФА принял решение отстранить Колцеску от судейской деятельности до окончания сезона-2020/21 и обязать его посетить образовательные курсы.
Главному арбитру той встречи Октавиану Совре был вынесен выговор.
Ранее стало известно, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лейпциг» пройдёт в Будапеште.