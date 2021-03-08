УЕФА дисквалифицировал судью, который спровоцировал расистский скандал в матче ЛЧ «ПСЖ» — «Истанбул»

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Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) завершил расследование в отношении румынских арбитров матча группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир».
УЕФА дисквалифицировал судью, который спровоцировал расистский скандал в матче ЛЧ «ПСЖ» — «Истанбул»
  • Reuters

Резервный арбитр того матча Себастьян Колцеску назвал ассистента главного тренера турецкой команды Пьера Вебо negru, что означает «чёрный» на румынском языке. Игроки обеих команд сочли это расистским оскорблением и ушли в раздевалки, отказавшись возвращаться на поле. Матч был доигран на следующий день и завершился победой «ПСЖ» со счётом 5:1.

По итогам расследования УЕФА принял решение отстранить Колцеску от судейской деятельности до окончания сезона-2020/21 и обязать его посетить образовательные курсы.

Главному арбитру той встречи Октавиану Совре был вынесен выговор.

Ранее стало известно, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лейпциг» пройдёт в Будапеште.

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