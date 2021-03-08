Стали известны соперники женской сборной России на Евробаскете-2021
- РИА Новости
Сборная России попала в группу D со сборными Франции, Чехии и Хорватии.
В группу A вошли Швеция, Белоруссия, Испания, Словакия, в группу B — Черногория, Сербия, Италия, Греция, а в группу C — Босния и Герцеговина, Словения, Турция, Бельгия.
Также стало известно расписание матчей сборной России на групповом этапе: 17 июня россиянки сыграют с Чехией, 18 июня — с Хорватией, а 20 июня — с Францией.
Победители групп выходят в четвертьфинал напрямую, обладатели вторых и третьих мест сыграют в 1/8 финала.
Ранее определились все участники мужского Евробаскета-2022.