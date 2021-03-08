Стали известны соперники женской сборной России на Евробаскете-2021

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В Валенсии состоялась жеребьёвка чемпионата Европы по баскетболу 2021 года среди женских команд.
Стали известны соперники женской сборной России на Евробаскете-2021
  • РИА Новости

Сборная России попала в группу D со сборными Франции, Чехии и Хорватии.

В группу A вошли Швеция, Белоруссия, Испания, Словакия, в группу B — Черногория, Сербия, Италия, Греция, а в группу C — Босния и Герцеговина, Словения, Турция, Бельгия.

Также стало известно расписание матчей сборной России на групповом этапе: 17 июня россиянки сыграют с Чехией, 18 июня — с Хорватией, а 20 июня — с Францией.

Победители групп выходят в четвертьфинал напрямую, обладатели вторых и третьих мест сыграют в 1/8 финала.

Ранее определились все участники мужского Евробаскета-2022.

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