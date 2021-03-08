Стерлинг ожидал, что бой с Яном будет признан несостоявшимся

Новый чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг рассказал, что думал после поединка с россиянином Петром Яном.

«Я никогда в жизни не притворялся и не начну этого делать сейчас. Думал, что бой признают несостоявшимся. Жду реванша с Петром Яном. Он оказался жёстче, чем я думал», — написал Стерлинг в сториз своего Instagram.

В четвёртом раунде боя Ян нанёс запрещённый удар находившемуся в партере Стерлингу. Россиянин был дисквалифицирован и лишён титула, который был передан его сопернику.

Ранее сообщалось, что Ян принёс извинения своим болельщикам после боя со Стерлингом.