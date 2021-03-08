Стерлинг ожидал, что бой с Яном будет признан несостоявшимся
«Я никогда в жизни не притворялся и не начну этого делать сейчас. Думал, что бой признают несостоявшимся. Жду реванша с Петром Яном. Он оказался жёстче, чем я думал», — написал Стерлинг в сториз своего Instagram.
В четвёртом раунде боя Ян нанёс запрещённый удар находившемуся в партере Стерлингу. Россиянин был дисквалифицирован и лишён титула, который был передан его сопернику.
Ранее сообщалось, что Ян принёс извинения своим болельщикам после боя со Стерлингом.