Ян принёс извинения своим болельщикам после боя со Стерлингом

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Российский боец смешанного стиля Пётр Ян обратился к своим болельщикам после поединка за титул чемпиона UFC в легчайшем весе с американцем Алджамейном Стерлингом.

«Всем, кто искренне болел и переживал за меня, — огромное спасибо! Кого подвёл — извините. Честно, допустил ошибку. Был сфокусирован на его руках. Ждал, когда он поднимет их с канваса, чтобы ударить! Недосмотрел, что Стерлинг одним коленом касается октагона», — написал Ян в Instagram.

В четвёртом раунде боя Ян нанёс запрещённый удар находящемуся в партере Стерлингу. Россиянин был дисквалифицирован и лишён титула, который был передан его сопернику.

Ранее президент Союза ММА России Радмир Габдуллин высказался о дисквалификации Яна в бою со Стерлингом.

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