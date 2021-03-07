Владелец «Спартака» признался, что его порадовала игра Промеса в матче с «Краснодаром»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун оценил игру нападающего команды Квинси Промеса в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

По словам функционера, «Спартак» в матче с «Краснодаром» доказал, что команда предана главному тренеру Доменико Тедеско, а также намерена биться за Лигу чемпионов.

«Меня порадовал Антоха Квинси. Он заводила, старался, бился и подталкивал игроков. Вот такой нам был нужен игрок, который себя чувствует лидером не формально, а реально. Будет ли строиться вокруг него команда? У нас много игроков, конечно, Квинси обладает харизмой, потому что он игрок высокого класса. Нам повезло, что он доигрывает карьеру у нас в «Спартаке», — цитирует Федуна «Чемпионат».

«Спартак» разгромил «Краснодар» со счётом 6:1, набрал 38 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (31 очко) находится на восьмой строчке.

Ранее Федун отказался говорить о должности Заремы Салиховой в «Спартаке».