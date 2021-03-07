Федун назвал «Краснодар» удобной командой для «Спартака»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Как говорил Черномырдин, царствие ему небесное: «Никогда такого не было — и вот опять». Ради таких моментов и стоит заниматься футболом. И надо сказать, конечно, что «Краснодар» — очень комфортная команда для нас. Они сами играют и нам дают, вы сегодня видели, что футболисты, которые у нас есть, проявили лучшие качества. Могло быть 8:2 и 10:3, но результат — наша победа», — цитирует Федуна «Чемпионат».

Он отметил, что в минувшей игре могло произойти всё что угодно, но сегодня удача была на стороне красно-белых.

«Спартак» набрал 38 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (31 очко) находится на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что дубли Александра Соболева и Джордона Ларссона помогли «Спартаку» разгромить «Краснодар» в РПЛ. Встреча завершилась со счётом 6:1.