Вяльбе — об атмосфере в сборной России по лыжным гонкам: мы просто стали одной командой

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об атмосфере в национальной команде на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Ребята к Якимушкину после эстафеты никаких претензий не имели. Ко мне подходил Артём Мальцев, просил прощения, говорил, что не смог. Хорошо, что они сопереживают, а я никогда не собиралась никого ругать за то, что он не может прыгнуть выше головы. Мне очень обидно читать о том, что я уже давно не делала. С кем-то вступаю в переписку в Instagram и прошу не говорить о том, чего люди не знают», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Она отметила, что спортсмены на чемпионате мира сделали всё, что они могли на данный момент.

«Никто из них не прогуливался. Но выше головы тоже не прыгнешь. Людям надо уметь радоваться за серебро, когда оно реально твоё. В командном спринте мы не взяли своё, должны были быть вторыми. Если все протоколы на чемпионате мира посмотреть, то норвежцы выше нас. Это надо как-то принять. Не надо наезжать на моих спортсменов, а то я могу и горло перегрызть. Шутки — это хорошо. Мы просто стали одной командой. Если бы это произошло года четыре назад, сейчас мы бы ещё лучше выступали. Я уверена, что у нас будут более хорошие результаты. Мы стали лучше понимать друг друга», — добавила Вяльбе.

Сборная России перед заключительным днём чемпионата мира по лыжным видам спорта занимает пятое место в медальном зачёте турнира, завоевав четыре медали в лыжных гонках: золото в мужском скиатлоне, два серебра в эстафетах и бронзу в мужском командном спринте.

Ранее чемпион мира дал совет, как Большунову противостоять провокациям норвежцев.