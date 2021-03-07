Клопп заявил, что «Ливерпуль» не собирается жертвовать АПЛ ради Лиги чемпионов

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не намерен жертвовать результатами команды в Английской премьер-лиге (АПЛ) ради успеха в Лиге чемпионов.
Клопп заявил, что «Ливерпуль» не собирается жертвовать АПЛ ради Лиги чемпионов
  • Reuters

«Я не могу сейчас думать о победе в Лиге чемпионов, нам еще предстоит попасть в четвертьфинал. У нас впереди три матча за неделю, это тяжело. Посмотрим, кто попадет в стартовый состав в воскресенье, а кто — в среду в матче Лиги чемпионов, но это не значит, что мы собираемся жертвовать чемпионатом. Мы — слишком большой клуб. Мы чувствуем ответственность за каждый матч и стараемся побеждать всегда», — приводит слова Клоппа Goal.

«Ливерпуль» является действующим чемпионом АПЛ и ЛЧ. По итогам 27 туров АПЛ команда Клоппа занимает седьмое место в турнирной таблице набрав 43 очка, и в ближайшем матче, 7 марта, сыграют с лондонским «Фулхэмом». В Лиге чемпионом «Ливперпуль» дошёл до 1/8, где в первом матча победил немецкий «РБ Лейпциг» со счётом 2:1, а 10 марта проведёт ответную игру.

Ранее появилась информация, что Салах может уйти из «Ливерпуля» из-за конфликта с Клоппом.

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