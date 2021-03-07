Эмеев: уверен, Ян обязательно реваншируется

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рамазан Эмеев прокомментировал итоги чемпионского боя между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом, в котором уроженец Красноярского края потерял свой пояс из-за дисквалификации.
Эмеев: уверен, Ян обязательно реваншируется
  • РИА Новости

«Очень обидно за Яна. Он столько готовился, и всё напрасно. Стерлинг вышел на бой заряженным, сразу нападал. Он был в своей наилучшей форме. Думаю, что Ян вернётся сильнее. Уверен, он сможет подраться лучше в следующий раз и обязательно реванширует. Может быть, Стерлинг сыграл таким образом на публику. Он знал, что выиграл пояс. Не могу оценивать его состояние, всякое возможно. Он знал, что это был запрещённый удар. Оставим это на его совести», — цитирует Эмеева Sport24.

В четвёртом раунде боя Ян нанёс запрещённый удар коленом в голову и был дисквалифицирован. В связи с этим россиянин был лишён титула. Новым обладателем пояса стал Стерлинг.

Ранее Нурмагомедов объяснил, почему Ян нанёс запрещённый удар коленом.

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