Федотов считает, что «Сочи» смотрелся острее, чем «Ростов»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ничейный исход матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Хотели победить и всё для этого делали. Очень сложное поле. Игра получилась интересной, держала зрителей в напряжении до последней минуты. Мне кажется, что «Сочи» смотрелся острее, мы и голик свой забили, который отменили из-за офсайда. В итоге получили очко, но оно тоже двигает нас вперёд», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

«Сочи» на выезде сыграл вничью 0:0 с «Ростовом». Команда Федотова с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 34 очками — пятый.

Ранее Карпин заявил, что не может быть удовлетворён ничейным исходом матча с «Сочи».