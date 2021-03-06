Карпин заявил, что не может быть удовлетворён ничейным исходом матча с «Сочи»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный исход матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«Результатом не могу быть удовлетворён. Моменты у нас были, а у соперника напряг возникал у наших ворот только после стандартов, особо что-то опасное я вспомнить не могу», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

«Ростов» на своём поле сыграл вничью 0:0 с «Сочи». Команда Карпина с 34 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 37 очками — третий.

Ранее сообщалось, что РПЛ опубликовала календарь на заключительные шесть туров сезона.