«Бавария» на последних минутах вырвала победу в матче Бундеслиги с дортмундской «Боруссией»

Короткая ссылка
Мюнхенская «Бавария» одержала волевую победу над дортмундской «Боруссией» в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.
«Бавария» на последних минутах вырвала победу в матче Бундеслиги с дортмундской «Боруссией»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Мюнхене на «Альянц Арене», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

«Боруссия» забила первой. На второй и девятой минутах отличился Эрлинг Холанд.

За «Баварию» на 26-й минуте забил Роберт Левандовски. На 44-й минуте польский форвард оформил дубль, реализовав пенальти. Леон Горецка на 88-й минуте вывел «Баварию» вперёд, а Левандовски в компенсированное ко второму тайму время забил свой третий мяч, установив окончательный счёт матча.

Таким образом, «Бавария» вернулась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 55 очков. «Боруссия» осталась на шестом месте с 39 очками.

Ранее сообщалось, что «Байер» обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» в Бундеслиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить