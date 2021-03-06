«Бавария» на последних минутах вырвала победу в матче Бундеслиги с дортмундской «Боруссией»

Мюнхенская «Бавария» одержала волевую победу над дортмундской «Боруссией» в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Мюнхене на «Альянц Арене», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

«Боруссия» забила первой. На второй и девятой минутах отличился Эрлинг Холанд.

За «Баварию» на 26-й минуте забил Роберт Левандовски. На 44-й минуте польский форвард оформил дубль, реализовав пенальти. Леон Горецка на 88-й минуте вывел «Баварию» вперёд, а Левандовски в компенсированное ко второму тайму время забил свой третий мяч, установив окончательный счёт матча.

Таким образом, «Бавария» вернулась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 55 очков. «Боруссия» осталась на шестом месте с 39 очками.

Ранее сообщалось, что «Байер» обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» в Бундеслиге.