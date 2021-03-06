СКА обыграл минское «Динамо» в овертайме матча плей-офф КХЛ
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Встреча, проходившая в Минске, завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
За СКА отличились Артем Швец-Роговой, Эмиль Галимов, Игорь Ожиганов и Линден Вей, ставший автором победной шайбы.
В составе минского клуба забрасывали Алексей Протас, Павел Варфоломеев и Илья Шинкевич.
СКА повёл в серии 3:0. Четвёртый матч между этими командами состоится 8 марта в Минске.
В параллельной встрече московское «Динамо» одержало победу над «Северсталью» со счётом 2:1 (ОТ) и вышло вперёд в серии — 2:1.
Ранее «Автомобилист» обыграл «Авангард» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ.