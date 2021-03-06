Туменов считает, что Яну не стоит бояться Стерлинга

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов считает чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Петра Яна фаворитом в бою с американским претендентом Алджамейном Стерлингом.

«Надеюсь на победу Яна. Не думаю, что у Стерлинга такая борьба, чтобы ей так козырять. Он будет пытаться побороться. У него есть хорошие качества — он неплохо двигается. Если сможет убегать, чтобы не дать Петру работать, то у него получится проводить атаки. Техника ударов у Петра намного лучше, в борьбе он тоже хорош. Ян должен побеждать, может, даже досрочно. Я бы не сказал, что Стерлинг какой-то устрашающий противник. Против Альдо у него был более опасный бой. Стерлинг — не тот, кого Яну стоит бояться. После него Петру надо драться с Диллашоу. Он — экс-чемпион и самый тяжёлый соперник для него. Более опасный, чем Стерлинг. У него нестандартная база и стойка — он постоянно перемещается, пытается финтить. Этот бой был бы очень интересен», — цитирует Туменова «Чемпионат».

Бой Яна со Стерлингом состоится на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 марта.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что сил в кулаках у Яна должно хватить, чтобы потрясти Стерлинга.