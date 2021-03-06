Александр Емельяненко: сил в кулаках у Яна должно хватить, чтобы потрясти Стерлинга

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сделал прогноз на титульный бой в легчайшем весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 259 Пётр Ян — Алджамейн Стерлинг.

«Бойцы, на мой взгляд, стоят друг друга. У Петра сейчас прекрасная серия, он очень уверен в своих силах. Прекрасные ноги, поставленный удар и выносливость — это всё про него. Я думаю, что он будет биться на топовом уровне ещё очень долго, ведь еще молодой совсем. Есть куда расти ему. Стерлинг также прошёлся по жёстким соперникам, заслужил шанс выйти на титульный бой. У него ударка неплохая, но вряд ли он будет меряться силами с Яном в стойке. Ему важно нанести пару ударов, этим отвлечь внимание и провести тейкдаун. Его грэпплинг — главный ключ к успеху. Да и отличное кардио у него, он не проседает почти. Но если подвести итог, то я бы поставил на нашего парня. Ян находится в прекрасной форме и на подъёме, от тейкдаунов защищаться умеет, а сил в кулаках ему должно хватить, чтобы потрясти американца» — приводит слова Емельяненко Vseprosport.ru.

Бой Яна и Стерлинга состоится в ночь с 6 на 7 марта в Лас-Вегасе.

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