Глава M-1 Global: не уверен в победе Яна над Стерлингом на 100% 

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Глава промоутерской компании M-1 Global Вадим Финкельштейн поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе соотечественником Петром Яном и американцем Алджэмейном Стерлингом.
Глава M-1 Global: не уверен в победе Яна над Стерлингом на 100% 
  • Reuters

«Опаснее Стерлинга Ян ещё не встречал никого. Он опаснее Альдо. По крайней мере потому, что бразилец уже не тот — годы берут своё. Я не уверен в победе Петра на 100%», — цитирует Финкельштейна «Чемпионат».

Он также считает, что Ян научился треш-току у американских бойцов. По мнению эксперта, это всё делается для продвижения боёв и себя самого.

«Такие бойцы, которые себя демонстрируют, более востребованы. Он всё правильно делает. Ян всё уже доказал, так что это может быть и просто самоуверенность. Может себе позволить пару колкостей», — добавил Финкельштейн.

Поединок Яна, для которого это будет первая защита титула, со Стерлингом состоится 7 марта на турнире UFC 259. В послужном списке 27-летнего россиянина 15 побед и одно поражение. На счету 31-летнего американца 19 побед и три поражения.

Ранее Артём Дзюба поддержал чемпиона UFC Яна перед боем со Стерлингом.

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