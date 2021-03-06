ПКР утвердил и отправил на согласование наименование и эмблему команд России

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Паралимпийский комитет России (ПКР) утвердил и отправил на согласование в Международный паралимпийский комитет (IPC) наименование и эмблему паралимпийских команд России.
ПКР утвердил и отправил на согласование наименование и эмблему команд России
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Как отмечается на сайте ПКР, это было сделано в рамках выполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В субботу в формате видеоконференции состоялось заседание исполкома ПКР. Председатель исполкома ПКР Павел Рожков во время заседания рассказал о выполнении решения CAS, а также пересмотренных поствосстановительных критериях IPC.

Согласно заявлению, были утверждены наименования паралимпийских команд России: на английском языке — RPC, на русском — ПКР. Также утверждена эмблема в виде сочетания паралимпийского символа «Агитоса» и трёх языков пламени, которые окрашены в белый, синий и красный цвета. Кроме того, утверждён флаг паралимпийской команды России.

«Данные материалы будут направлены в Международный паралимпийский комитет на согласование», — говорится в сообщении.

CAS 17 декабря 2020 года частично удовлетворил иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Как следствие такого решения, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Ранее WADA отреагировало на решение РУСАДА не обжаловать решение CAS.

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