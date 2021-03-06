Эксперт TSN высказался о возможном признании Капризова лучшим новичком сезона НХЛ
- Reuters
«Обожаю смотреть на игру Капризова. Он особенный. Рад за поклонников «Уайлд». Тем не менее, когда дело доходит до «Колдер Трофи», не нужно ли нам пересмотреть критерии? Он отыграл полдесятилетия в КХЛ. Он опытный 23-летний парень. Он действительно новичок? Хотя это так, согласно текущим критериям», — написал Лебрюн в своём Twitter.
Позже он добавил, что готов отдать Капризову свой голос при выборе лучшего новичка сезона, отметив, что пока люди согласны с нынешними критериями награды.
В этом сезоне Капризов набрал уже 19 очков (6 голов + 13 результативных передач) в 21 матче. Капризов перешёл в «Миннесоту» перед началом сезона из московского ЦСКА.
Ранее сообщалось, что Капризов признан первой звездой матча с «Аризона Койотс».