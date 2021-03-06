Эксперт TSN высказался о возможном признании Капризова лучшим новичком сезона НХЛ

Обозреватель североамериканского канала TSN Пьер Лебрюн поделился мнением по поводу того, насколько российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов достоин награды лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Обожаю смотреть на игру Капризова. Он особенный. Рад за поклонников «Уайлд». Тем не менее, когда дело доходит до «Колдер Трофи», не нужно ли нам пересмотреть критерии? Он отыграл полдесятилетия в КХЛ. Он опытный 23-летний парень. Он действительно новичок? Хотя это так, согласно текущим критериям», — написал Лебрюн в своём Twitter.

Позже он добавил, что готов отдать Капризову свой голос при выборе лучшего новичка сезона, отметив, что пока люди согласны с нынешними критериями награды.

В этом сезоне Капризов набрал уже 19 очков (6 голов + 13 результативных передач) в 21 матче. Капризов перешёл в «Миннесоту» перед началом сезона из московского ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Капризов признан первой звездой матча с «Аризона Койотс».