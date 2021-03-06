Эксперт TSN высказался о возможном признании Капризова лучшим новичком сезона НХЛ

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Обозреватель североамериканского канала TSN Пьер Лебрюн поделился мнением по поводу того, насколько российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов достоин награды лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Эксперт TSN высказался о возможном признании Капризова лучшим новичком сезона НХЛ
  • Reuters

«Обожаю смотреть на игру Капризова. Он особенный. Рад за поклонников «Уайлд». Тем не менее, когда дело доходит до «Колдер Трофи», не нужно ли нам пересмотреть критерии? Он отыграл полдесятилетия в КХЛ. Он опытный 23-летний парень. Он действительно новичок? Хотя это так, согласно текущим критериям», — написал Лебрюн в своём Twitter.

Позже он добавил, что готов отдать Капризову свой голос при выборе лучшего новичка сезона, отметив, что пока люди согласны с нынешними критериями награды.

В этом сезоне Капризов набрал уже 19 очков (6 голов + 13 результативных передач) в 21 матче. Капризов перешёл в «Миннесоту» перед началом сезона из московского ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Капризов признан первой звездой матча с «Аризона Койотс».

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