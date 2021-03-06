Умер олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной США 1980 года Павелич

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Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной США 1980 года Марк Павелич скончался в возрасте 63 лет.
Умер олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной США 1980 года Павелич
  • © Wikimedia commons

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США. При этом причина смерти спортсмена остаётся неизвестной.

Павелич являлся участником знаменитого победного матча со сборной СССР на ОИ-1980. Американская сборная, составленная из игроков студенческих команд, обыграла Советский Союз со счётом 4:3, а эта победа была названа «чудом на льду». Соединённые Штаты на тех Играх завоевали золотые медали.

Павелич также провёл 355 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги и набрал 329 очков (137 шайб + 192 передачи).

Ранее сообщалось, что умер многолетний пресс-атташе ФК «Алания» Андрей Айрапетов.

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