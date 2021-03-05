Хованцев назвал везением завоевание российскими биатлонистами серебра в эстафете на этапе КМ в Нове-Место

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал выступление мужской национальной команды, завоевавшей серебро в эстафетной гонке 4 х 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

«Второе место — отлично. Была большая возможность его забрать. Не совсем нам его подарили, потому что мы тоже отличились плохой стрельбой. Логинов не справился со стрельбой. Халили тоже прошёл не очень уверенно. Чтобы с такой скоростью командной бороться за золото, нам надо брать не больше четырёх-пяти партнёров в сумме на все этапы. Соперники сегодня нам дали возможность обыгрывать их. Надо быть честными, что нам повезло, мы тут не могли уже ниже опуститься», — приводит слова Ховацева «Чемпионат».

Он отметил, что российская команда использовала слишком много дополнительных патронов и показала слабый ход относительно сборной Германии.

«Но при этом вторые. Спорное серебро, хоть и победителей не судят. Приятный сюрприз», — добавил специалист.

Сборная России в составе Карима Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала серебро в эстафете, использовав восемь дополнительных патронов и уступив победителям, национальной команде Германии, 1 минуту 21,7 секунды.

Ранее Логинов заявил, что российским биатлонистам ещё есть куда расти.