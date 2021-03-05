Биатлонист Логинов — о серебре в эстафете: конечно, нам есть куда расти

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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в эстафетной гонке 4 х 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Ново-Место.
Биатлонист Логинов — о серебре в эстафете: конечно, нам есть куда расти
  • Reuters

«Мы на финише, есть медали. Прекрасно понимаем, что все сделали максимум. Ребята — молодцы. Конечно, нам есть куда расти. Уверен, что сегодня все рады результату в такой непредсказуемой гонке, когда команды постоянно менялись местами. Много спортсменов заходили на круг, поэтому гонку можно занести в актив», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Он отметил, что во время гонки сильный и порывистый ветер серьёзно усложнил задачу на огневых рубежах.

«На стойке было сложно просто подвести к мишени. Понимаю тех ребят, которые ковырялись и ходили на круг», — добавил Логинов.

Логинов бежал третий этап эстафеты, приняв её у Матвея Елисеева седьмым, и, допустив пять промахов на двух огневых рубежах, передал её Эдуарду Латыпову также на седьмой позиции. В итоге российская команда сумела завоевать серебряные награды.

Ранее сообщалось, что Каминский похвалил Латыпова за выступление в эстафете на этапе КМ в Ново-Место.

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