Каминский похвалил Латыпова за выступление в эстафете на этапе КМ в Ново-Место

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Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал второе место мужской национальной команды в эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Каминский похвалил Латыпова за выступление в эстафете на этапе КМ в Ново-Место
  • РИА Новости

«Латыпов — молодец. Остальные не очень отработали. Немцы были недосягаемы. Потому на сегодня это, наверное, наш максимум. Перед последним этапом я думал, что можно побороться за третье место. Но француз помог, а потом помог и норвежец. Волновался ли после этапа Халили? А что там волноваться, когда такой большой проигрыш? Там уже поздно волноваться. Карим — молодой спортсмен, не всё получается. С другой стороны, мы должны его проверять и пробовать. На чемпионате мира он неплохо себя проявил. Думаю, заслужил место. Две эстафеты с ним — две медали. Значит, надо ставить», — заявил Каминский в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты завоевали серебро на этапе КМ в Ново-Место.

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