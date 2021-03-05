Большунов: не получилось обыграть Клебо

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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал результат мужской эстафеты на чемпионате мира в немецком Обертсдорфе.
Большунов: не получилось обыграть Клебо
  • © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Пробовал разные варианты, но Клебо не тот спортсмен, который мог сбросить на 10 км, тем более стартовал с преимуществом. Понимал, что в подъёмах он чувствует себя хорошо. Сегодня не получилось обыграть. На последнем спуске не слышал, что он справа меня обходит, ждал, что слева. Там уже он сделал свою работу. Условия сложные. Здесь нужно начинать спокойно, чтобы потом уже прибавлять», — сказал Большунов «Матч ТВ».

На финише гонки Большунов проиграл 12 секунд Йоханнесу Клебо и занял второе место. 

Ранее Бородавко оценил выступление российских лыжников в эстафете на ЧМ.

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