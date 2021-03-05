Финские лыжники постриглись налысо перед завершением ЧМ по лыжным видам спорта

Мужская сборная Финляндии решила обрить себя налысо перед заключительными гонками на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Мысленно это было не очень трудно. В армии тоже был лысым. Хочу быть частью одной команды», — приводит слова Йони Мяки Iltalehti.

Отмечается, что с идеей выступил Ийво Нисканен, который был лысым ещё до старта чемпионата мира.

Помимо Йони Мяки налысо также постриглись Пертту Хювяринен, Ристоматти Хакола, Лаури Лепистё, Лаури Вуоринен и Маркус Вуорела.

Напомним, что 5 марта состоится мужская эстафетная гонка.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла серебро в женской эстафете на ЧМ по лыжным видам спорта.