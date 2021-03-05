«Атлетик» победил «Леванте» и вышел в финал Кубка Испании, где сыграет с «Барселоной»
- Reuters
Встреча, прошедшая в «Валенсии», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В основное время за «Леванте» на 17-й минуте забил Рохер Марти. «Атлетик» на 30-й минуте тветил голом Рауля Гарсии с пенальти .
В добавленное время победу команде из Бильбао принёс гол Алехандро Беренгера.
Таким образом, по сумме двух матчей 3:2 (1:1) «Ателетик» вышел в финал Кубка Испании, где сыграет с каталонской «Барселоной». Игра состоится 17 апреля.
Ранее сообщалось, что «Барселона» разгромила «Севилью» в полуфинале Кубка Испании по футболу.