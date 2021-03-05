«Атлетик» победил «Леванте» и вышел в финал Кубка Испании, где сыграет с «Барселоной»

Короткая ссылка
«Атлетик» из Бильбао одержал победу над валенсийским «Леванте» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу.
«Атлетик» победил «Леванте» и вышел в финал Кубка Испании, где сыграет с «Барселоной»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в «Валенсии», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В основное время за «Леванте» на 17-й минуте забил Рохер Марти. «Атлетик» на 30-й минуте тветил голом Рауля Гарсии с пенальти .

В добавленное время победу команде из Бильбао принёс гол Алехандро Беренгера.

Таким образом, по сумме двух матчей 3:2 (1:1) «Ателетик» вышел в финал Кубка Испании, где сыграет с каталонской «Барселоной». Игра состоится 17 апреля.

Ранее сообщалось, что «Барселона» разгромила «Севилью» в полуфинале Кубка Испании по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить