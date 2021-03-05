СМИ: Неймар может восстановиться от травмы к матчу ЛЧ с «Барселоной»

Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар может успеть восстановиться к ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной».

Как сообщает RMC Sport, 29-летний форвард приступил к тренировкам с ограничениями в общей группе команды, и как ожидается к концу недели сможет заниматься в полную силу.

Отмечается, что в ПСЖ надеются, что он будет готов играть в ответной встрече с «Барселоной», которая пройдёт в Париже 10 марта. В первой игре парижане на выезде одержали победу со счётом 4:1.

Неймар выбыл из строя 10 февраля, в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Каном».

Ранее сообщалось, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лейпциг» пройдёт в Будапеште.