СМИ: Неймар может восстановиться от травмы к матчу ЛЧ с «Барселоной»

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Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар может успеть восстановиться к ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной».
СМИ: Неймар может восстановиться от травмы к матчу ЛЧ с «Барселоной»
  • Reuters

Как сообщает RMC Sport, 29-летний форвард приступил к тренировкам с ограничениями в общей группе команды, и как ожидается к концу недели сможет заниматься в полную силу.

Отмечается, что в ПСЖ надеются, что он будет готов играть в ответной встрече с «Барселоной», которая пройдёт в Париже 10 марта. В первой игре парижане на выезде одержали победу со счётом 4:1.

Неймар выбыл из строя 10 февраля, в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Каном».

Ранее сообщалось, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лейпциг» пройдёт в Будапеште.

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