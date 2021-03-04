Тренер объяснил выбор состава сборной России на мужскую эстафету на ЧМ по лыжным гонкам

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил состав мужской национальной команды на эстафетную гонку на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«В разговоре с Александром узнали, что готов бежать. Сегодня вечером ещё с ним поговорим. Если будут изменения, сообщим, но Саша готов. Выбрали этот состав, потому что посчитали его наиболее оптимальным», — приводит слова Бородавко «Чемпионат».

В состав российской команды на эстафету вошли Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов. Гонка состоится 5 марта.

Ранее сообщалось, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поблагодарила женскую сборную России за выступление в эстафете на ЧМ.