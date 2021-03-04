Тренер объяснил выбор состава сборной России на мужскую эстафету на ЧМ по лыжным гонкам
- РИА Новости
«В разговоре с Александром узнали, что готов бежать. Сегодня вечером ещё с ним поговорим. Если будут изменения, сообщим, но Саша готов. Выбрали этот состав, потому что посчитали его наиболее оптимальным», — приводит слова Бородавко «Чемпионат».
В состав российской команды на эстафету вошли Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов. Гонка состоится 5 марта.
Ранее сообщалось, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поблагодарила женскую сборную России за выступление в эстафете на ЧМ.