Ян рассказал о плане на бой со Стерлингом

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал, как будет действовать в поединке с Алджамейном Стерлингом, который состоится на турнире UFC 259.
Ян рассказал о плане на бой со Стерлингом
  • Reuters

«Я всегда уделяю время партеру. Может, не сильно демонстрирую это, но я дрался с тремя-четырьмя чёрными поясами по бразильскому джиу-джитсу, с мастерами спорта по вольной борьбе, но получалось так, что я навязывал свой стиль, переламывал их тактические задачи. Считаю, что Стерлинг — хороший боец во всём. Разница в том, что я реально очень-очень хорош в партере. Да, я не лучший борец. Но борюсь с напором, стесняю противника. Стоит мне пустить в ход руки — и меня уже не остановить», — цитирует Яна телеканал «РЕН ТВ».

Турнир UFC 259 пройдёт в ночь 6 на 7 марта по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Ян отправлен на карантин перед защитой титула UFC.

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