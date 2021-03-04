Родионова — о возвращении Косторной к Тутберидзе: Этери Георгиевна проявила себя как сильная личность
- РИА Новости
«Алёна Косторная посчитала, что ей будет комфортнее вернуться к Этери Тутберидзе. Возможно, непопадание на чемпионат мира стало определяющим фактором. Точно могу сказать, что такие решения не принимаются за один день. Поэтому, думаю, что в голове у Алёны это сидело», — приводит слова Радионовой «Спорт-Экспресс».
По мнению фигуристки, что Тутберидзе проявила себя как сильная личность.
«Когда Алёна Косторная уходила к Евгению Плющенко, она многое наговорила сгоряча. Но Этери Тутберидзе показала, что она сильная личность. Я считаю, что это действительно сильный поступок. Расставание — это всегда не просто. Тем более, как мне кажется, у Алёны с Этери были теплые отношения», — добавила она.
Алёна Косторная покинула группу Этери Тутберидзе летом 2020 года и перешла к Евгению Плющенко.
Ранее Плющенко заявил о возвращении Косторной к Тутберидзе.