Родионова — о возвращении Косторной к Тутберидзе: Этери Георгиевна проявила себя как сильная личность

Бронзовая призёрка чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Родионова прокомментировала новость о возвращении российской фигуристки Алёны Косторной от тренера Евгения Плющенко в группу к тренеру Этери Тутберидзе.

«Алёна Косторная посчитала, что ей будет комфортнее вернуться к Этери Тутберидзе. Возможно, непопадание на чемпионат мира стало определяющим фактором. Точно могу сказать, что такие решения не принимаются за один день. Поэтому, думаю, что в голове у Алёны это сидело», — приводит слова Радионовой «Спорт-Экспресс».

По мнению фигуристки, что Тутберидзе проявила себя как сильная личность.

«Когда Алёна Косторная уходила к Евгению Плющенко, она многое наговорила сгоряча. Но Этери Тутберидзе показала, что она сильная личность. Я считаю, что это действительно сильный поступок. Расставание — это всегда не просто. Тем более, как мне кажется, у Алёны с Этери были теплые отношения», — добавила она.

Алёна Косторная покинула группу Этери Тутберидзе летом 2020 года и перешла к Евгению Плющенко.

Ранее Плющенко заявил о возвращении Косторной к Тутберидзе.