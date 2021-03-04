Александр Емельяненко: кроме как драться, Нурмагомедов больше ничего не может делать

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался относительно чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который в октябре 2020 года объявил о завершении карьеры.
Александр Емельяненко: кроме как драться, Нурмагомедов больше ничего не может делать
  • РИА Новости

«Он вернётся. Кроме как драться, Нурмагомедов больше ничего не может делать. Это его стихия, здесь он чемпион и должен продолжать свою спортивную карьеру», — цитирует Емельяненко Vseprosport.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020-го.

Ранее вице-президент ACA заявил, что у его организации отношения с Александром Емельяненко после боя с Исмаиловым испорчены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить