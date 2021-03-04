Александр Емельяненко: кроме как драться, Нурмагомедов больше ничего не может делать
- РИА Новости
«Он вернётся. Кроме как драться, Нурмагомедов больше ничего не может делать. Это его стихия, здесь он чемпион и должен продолжать свою спортивную карьеру», — цитирует Емельяненко Vseprosport.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020-го.
Ранее вице-президент ACA заявил, что у его организации отношения с Александром Емельяненко после боя с Исмаиловым испорчены.