Александр Емельяненко: кроме как драться, Нурмагомедов больше ничего не может делать

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался относительно чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который в октябре 2020 года объявил о завершении карьеры.

«Он вернётся. Кроме как драться, Нурмагомедов больше ничего не может делать. Это его стихия, здесь он чемпион и должен продолжать свою спортивную карьеру», — цитирует Емельяненко Vseprosport.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020-го.

Ранее вице-президент ACA заявил, что у его организации отношения с Александром Емельяненко после боя с Исмаиловым испорчены.