Вице-президент ACA: отношения с Александром Емельяненко после боя с Исмаиловым испорчены

Вице-президент промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) Асланбек Бадаев рассказал об отношениях с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

«В подвал его не кинули. Более того, после боя Александр не был в Грозном. Из Сочи он прилетел в Москву и остался здесь. Естественно, ему выговорили, потому что было очевидно на определённых кадрах… это неприемлемо. В клубе существует определённая философия, понятия, и такие люди, с таким образом жизни в клубе не могут находиться. Отношения с Емельяненко испорчены, они охладели, и, знаете, на данный момент мало шансов, что Александр сможет быть в клубе. Но что касается лиги, если он каким-то чудом наберёт форму, то — никаких проблем», — заявил Бадаев в программе «ХукВам».

Александр Емельяненко проиграл Исмаилову техническим нокаутом на турнире АСА 107 в Сочи.

Ранее сообщалось, что Брандао проведёт бой на турнире АСА 120.