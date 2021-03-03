Вице-президент ACA: отношения с Александром Емельяненко после боя с Исмаиловым испорчены

Короткая ссылка
Вице-президент промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) Асланбек Бадаев рассказал об отношениях с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
Вице-президент ACA: отношения с Александром Емельяненко после боя с Исмаиловым испорчены
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«В подвал его не кинули. Более того, после боя Александр не был в Грозном. Из Сочи он прилетел в Москву и остался здесь. Естественно, ему выговорили, потому что было очевидно на определённых кадрах… это неприемлемо. В клубе существует определённая философия, понятия, и такие люди, с таким образом жизни в клубе не могут находиться. Отношения с Емельяненко испорчены, они охладели, и, знаете, на данный момент мало шансов, что Александр сможет быть в клубе. Но что касается лиги, если он каким-то чудом наберёт форму, то — никаких проблем», — заявил Бадаев в программе «ХукВам».

Александр Емельяненко проиграл Исмаилову техническим нокаутом на турнире АСА 107 в Сочи.

Ранее сообщалось, что Брандао проведёт бой на турнире АСА 120.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить