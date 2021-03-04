Плющенко прокомментировал возвращениие Косторной к Тутберидзе
- РИА Новости
«Алёне Косторной грех жаловаться. Букеты мне точно не нужны, я к ней как относился хорошо, так и отношусь. Я и моя семья Алёну всегда поддерживали, досталась она нам, наверное, в самый сложный период своей спортивной карьеры», — приводит слова Плющенко ТАСС.
Тренер считает, что у Косторной под его руководством всё бы получилось.
«Мы все желаем Алёне Косторной удачи, здоровья и побед. По факту она так и числится до сих пор в «Хрустальном», так что и переходить никуда не надо. Как ушла, так и пришла», — добавил он.
Алёна Косторная покинула группу Этери Тутберидзе летом 2020 года и перешла к Евгению Плющенко.
Ранее Косторная отказалась комментировать возможное возвращение в группу Тутберидзе.