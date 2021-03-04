Плющенко прокомментировал возвращениие Косторной к Тутберидзе

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Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал новость о возвращении российской фигуристки Алёны Косторной в группу к тренеру Этери Тутберидзе.
Плющенко прокомментировал возвращениие Косторной к Тутберидзе
  • РИА Новости

«Алёне Косторной грех жаловаться. Букеты мне точно не нужны, я к ней как относился хорошо, так и отношусь. Я и моя семья Алёну всегда поддерживали, досталась она нам, наверное, в самый сложный период своей спортивной карьеры», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Тренер считает, что у Косторной под его руководством всё бы получилось.

«Мы все желаем Алёне Косторной удачи, здоровья и побед. По факту она так и числится до сих пор в «Хрустальном», так что и переходить никуда не надо. Как ушла, так и пришла», — добавил он.

Алёна Косторная покинула группу Этери Тутберидзе летом 2020 года и перешла к Евгению Плющенко.

Ранее Косторная отказалась комментировать возможное возвращение в группу Тутберидзе.

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