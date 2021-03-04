Канадский лыжник Кершоу раскритиковал WADA за терапевтические исключения

Короткая ссылка
Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадский лыжник Девон Кершоу рассказал об отношении к использованию в спорте противоастматических препаратов, которые, предположительно, могут привести к улучшению спортивных результатов.
Канадский лыжник Кершоу раскритиковал WADA за терапевтические исключения
  • AFP

«В Норвегии отношение к допинговым скандалам смешанное. Если мы говорим о вернувшемся Сундбю, который превышал дозировку сальбутамола, то к нему отношение смешанное. А Йохауг люди верят на сто процентов. Лыжные гонки — это вид спорта, который бьёт по лёгким. Если спортсмены годами работают в -15 °С, а то и в -20 °С, конечно, их лёгкие страдают. Пользовался ли я небулайзером? Нет, не пользовался. Если честно, я плохо знаком с этой штукой. Но убеждён, что терапевтические привилегии вообще не требуются. В последние годы нет необходимости принимать такие препараты, как симбикорт, вентолин и прочие ингаляционные штуки. Мне бы хотелось верить, что WADA контролирует использование препаратов. Но эта организация уже показала себя настоящим куском дерьма. Поэтому вряд ли», — рассказал Кершоу в подкасте FasterSkier

Ранее Хайо Зеппельт назвал абсурдом допуск России к Олимпиаде в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить