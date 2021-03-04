Канадский лыжник Кершоу раскритиковал WADA за терапевтические исключения

Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадский лыжник Девон Кершоу рассказал об отношении к использованию в спорте противоастматических препаратов, которые, предположительно, могут привести к улучшению спортивных результатов.

«В Норвегии отношение к допинговым скандалам смешанное. Если мы говорим о вернувшемся Сундбю, который превышал дозировку сальбутамола, то к нему отношение смешанное. А Йохауг люди верят на сто процентов. Лыжные гонки — это вид спорта, который бьёт по лёгким. Если спортсмены годами работают в -15 °С, а то и в -20 °С, конечно, их лёгкие страдают. Пользовался ли я небулайзером? Нет, не пользовался. Если честно, я плохо знаком с этой штукой. Но убеждён, что терапевтические привилегии вообще не требуются. В последние годы нет необходимости принимать такие препараты, как симбикорт, вентолин и прочие ингаляционные штуки. Мне бы хотелось верить, что WADA контролирует использование препаратов. Но эта организация уже показала себя настоящим куском дерьма. Поэтому вряд ли», — рассказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

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