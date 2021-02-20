Хайо Зеппельт назвал абсурдом допуск России к Олимпиаде в Токио

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить Россию к участию в летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Хайо Зеппельт назвал абсурдом допуск России к Олимпиаде в Токио
  • AFP

«Абсурд: МОК продолжает подрыв слабого решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Российские чиновники и политики смеются над ними. Это послание: можно жульничать по максимуму, и тебе почти ничего не будет», — написал немецкий журналист на своей странице в Twitter.

Согласно решению CAS по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом России с 16 декабря 2020 года до 16 декабря 2022 года. 

Хайо Зеппельт — автор фильмов о допинге в российском спорте.

Ранее сообщалось, что WADA направило в РУСАДА запрос о вакцине «Спутник V».

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