Хайо Зеппельт назвал абсурдом допуск России к Олимпиаде в Токио
- AFP
«Абсурд: МОК продолжает подрыв слабого решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Российские чиновники и политики смеются над ними. Это послание: можно жульничать по максимуму, и тебе почти ничего не будет», — написал немецкий журналист на своей странице в Twitter.
Согласно решению CAS по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом России с 16 декабря 2020 года до 16 декабря 2022 года.
Хайо Зеппельт — автор фильмов о допинге в российском спорте.
Ранее сообщалось, что WADA направило в РУСАДА запрос о вакцине «Спутник V».