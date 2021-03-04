Американский игрок «Бостона» хотел спровоцировать Овечкина на драку

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

В одном из эпизодов игры американский нападающий «Бостона» Трент Федерик поставил российскому капитану «Вашингтона» Александру Овечкину подножку, в результате россиянин упал и врезался в борт. Далее между Федериком и Овечкиным завязалась перепалка. Американец схватил россиянина за свитер и сбросил краги, вызывая на драку, однако капитан «Вашингтона» не отреагировал на вызов.

Видео эпизода можно посмотреть на странице журналиста Конора Райана в Twitter.

Trent Frederic tried to fight Alex Ovechkin. pic.twitter.com/FjoReiGzMR — Conor Ryan (@ConorRyan_93) March 4, 2021

Ранее сообщалось, что Овечкин ударил Федерика клюшкой в пах.