Американский игрок «Бостона» хотел спровоцировать Овечкина на драку

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Американский игрок «Бостона» хотел спровоцировать Овечкина на драку
  • © Reuters

Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

В одном из эпизодов игры американский нападающий «Бостона» Трент Федерик поставил российскому капитану «Вашингтона» Александру Овечкину подножку, в результате россиянин упал и врезался в борт. Далее между Федериком и Овечкиным завязалась перепалка. Американец схватил россиянина за свитер и сбросил краги, вызывая на драку, однако капитан «Вашингтона» не отреагировал на вызов.

Видео эпизода можно посмотреть на странице журналиста Конора Райана в Twitter.

Ранее сообщалось, что Овечкин ударил Федерика клюшкой в пах.

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