Жулин высказался о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе
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«Алёна Косторная скатилась от чемпионки Европы до человека, который никуда не попадает в состав. Этери Тутберидзе зарекомендовала себя как лучший тренер в женском одиночном катании на планете. Если Косторная не закатается у Тутберидзе, значит, больше нигде не закатается», — приводит слова Жулина «Спорт-Экспресс».
Алёна Косторная покинула группу Этери Тутберидзе летом 2020 года и перешла к Евгению Плющенко.
Ранее Косторная отказалась комментировать возможное возвращение в группу Тутберидзе.