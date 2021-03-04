Жулин высказался о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе

Двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировала новость о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной в группу к тренеру Этери Тутберидзе.

«Алёна Косторная скатилась от чемпионки Европы до человека, который никуда не попадает в состав. Этери Тутберидзе зарекомендовала себя как лучший тренер в женском одиночном катании на планете. Если Косторная не закатается у Тутберидзе, значит, больше нигде не закатается», — приводит слова Жулина «Спорт-Экспресс».

Алёна Косторная покинула группу Этери Тутберидзе летом 2020 года и перешла к Евгению Плющенко.

Ранее Косторная отказалась комментировать возможное возвращение в группу Тутберидзе.