Фёдоров назвал Розанова голосом побед сборной России по хоккею на МЧМ

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Комментатор Дмитрий Фёдоров поделился мнением о своём скончавшемся коллеге Юрии Розанове.
Фёдоров назвал Розанова голосом побед сборной России по хоккею на МЧМ
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«Юра — голос молодёжного хоккея, побед молодёжки на МЧМ. Комментатор живёт вместе с великими матчами, которые у него были. Будущие победы будут и в память о Юре тоже», — сказал Фёдоров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Розанов последние годы боролся с онкологическим заболеванием и проходил много курсов химиотерапии. Он ушёл из жизни в возрасте 59 лет.

Ранее комментатор Роман Трушечкин отметил, что Розанов был тактичен и в меру ироничен.

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