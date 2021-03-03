Фёдоров назвал Розанова голосом побед сборной России по хоккею на МЧМ

Комментатор Дмитрий Фёдоров поделился мнением о своём скончавшемся коллеге Юрии Розанове.

«Юра — голос молодёжного хоккея, побед молодёжки на МЧМ. Комментатор живёт вместе с великими матчами, которые у него были. Будущие победы будут и в память о Юре тоже», — сказал Фёдоров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Розанов последние годы боролся с онкологическим заболеванием и проходил много курсов химиотерапии. Он ушёл из жизни в возрасте 59 лет.

Ранее комментатор Роман Трушечкин отметил, что Розанов был тактичен и в меру ироничен.