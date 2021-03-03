Трушечкин: Розанов был тактичен и в меру ироничен

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин поделился воспоминаниями о своём скончавшемся коллеге Юрии Розанове.

«Он делал интересные репортажи на радио. Был тактичен, в меру ироничен. Многие подзабыли, что он и писал замечательные вещи. Сидел за компьютером и настукивал текст одним правым указательным пальцем. Слышно было в соседней комнате. Мне приходилось ужимать его тексты, чтобы они попадали в формат газеты. У него был один любимый знак препинания — многоточие. Приходилось чаще всего вырезать его. Так и с ним — точка не поставлена. Он жив», — сказал Трушечкин в эфире «Матч ТВ».

Розанов последние годы боролся с онкологическим заболеванием и проходил много курсов химиотерапии. Он ушёл из жизни в возрасте 59 лет.

Ранее комментаторы «Матч ТВ» сказали, что Розанов больше любил хоккей, чем футбол.