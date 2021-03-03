Комментаторы «Матч ТВ» сказали, что Розанов больше любил хоккей, чем футбол
- @rozanov.iurii
По словам Трушечкина, Розанов больше любил хоккей, чем футбол, а Генич подтвердил, что хоккей был любимым видом спорта скончавшегося комментатора.
«Хотя у него разряды по многим видам. Замечательно играл в шахматы и мечтал сыграть с Сергеем Галицким (владельцем «Краснодара» — RT.). Признавался, что хоккей — любимый вид спорта. Его рефлексия подходит этому виду спорта», — сказал Генич.
Розанов последние годы боролся с онкологическим заболеванием и проходил много курсов химиотерапии. Он ушёл из жизни в возрасте 59 лет.
Ранее Трушечкин рассказал, как у Розанова появилось прозвище Дяденька.