Комментаторы «Матч ТВ» сказали, что Розанов больше любил хоккей, чем футбол

Комментаторы телеканала «Матч ТВ» Роман Трушечкин и Константин Генич рассказали о любви их коллеги Юрия Розанова к хоккею.

По словам Трушечкина, Розанов больше любил хоккей, чем футбол, а Генич подтвердил, что хоккей был любимым видом спорта скончавшегося комментатора.

«Хотя у него разряды по многим видам. Замечательно играл в шахматы и мечтал сыграть с Сергеем Галицким (владельцем «Краснодара» — RT.). Признавался, что хоккей — любимый вид спорта. Его рефлексия подходит этому виду спорта», — сказал Генич.

Розанов последние годы боролся с онкологическим заболеванием и проходил много курсов химиотерапии. Он ушёл из жизни в возрасте 59 лет.

Ранее Трушечкин рассказал, как у Розанова появилось прозвище Дяденька.